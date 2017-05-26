09:58, 26 Мая 2017
С 1 июня будет изменен режим работы светофора на Чапаева-Пархоменко
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В Петрозаводске на одном из оживлённых перекрестков изменится очередность движения пешеходов и транспорта, сообщает администрация.
Как сообщается, изменения в режим работы светофорного объекта на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко вносятся для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, уменьшения взаимного влияния транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.
В частности, будут обустроены левоповоротных секции по улице Чапаева при движении от улицы Чкалова.
Также на перекрестке вводится пешеходная фаза. Исключается одновременное движение транспорта и пешеходов.
Изменения будут введены с 1 июня.
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