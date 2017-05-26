С 1 июня будет изменен режим работы светофора на Чапаева-Пархоменко

В Петрозаводске на одном из оживлённых перекрестков изменится очередность движения пешеходов и транспорта, сообщает администрация.

Как сообщается, изменения в режим работы светофорного объекта на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко вносятся для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, уменьшения взаимного влияния транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

В частности, будут обустроены левоповоротных секции по улице Чапаева при движении от улицы Чкалова.

Также на перекрестке вводится пешеходная фаза. Исключается одновременное движение транспорта и пешеходов.

Изменения будут введены с 1 июня.