В мэрии Петрозаводска поспорили о языческих символах на камнях, которыми хотят украсить парк "Ямка", и обсудили, чем пахнет в карельской столице.

В среду в администрации Петрозаводска состоялось заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда", в ходе которого инициативная группа горожан представила свой вариант благоустройства парка, расположенного рядом с Вечным огнем.

Как отметила представитель инициативной группы Анастасия Неровная, в центре "Ямки" предполагается разместить "валуны из карельских пород с рельефной художественной обработкой". Членов комиссии ознакомили с образцами таких камней. Идея была воспринята неоднозначно.

"Это какая-то символика на камне? Что вообще изображено-то?" – поинтересовался Вадим Сухарев.

А Татьяна Лебедева заявила, что сначала в парке нужно "дренаж сделать, лестницы, мостики, а потом уже думать про фонтаны и камни".

Ей попыталась возразить Елена Герчина.

"По последним исследованиям, уровень аттракции, то есть положительное восприятие места пребывания туристов, возрастает от количества арт-объектов. И конечно, предложенная идея с камнями – совершенно не дорогая, но в этой идее есть очень интересные компоненты, которые напоминают, что мы живем в Карелии, в месте уникальном, и камни в парке "Ямка" могут стать начальным этапом. Этих камней по городу может быть очень много. И это могут быть молодежные квесты. Мне кажется, эту идею обязательно надо поддержать", - сказала она.

Но Татьяна Лебедева не сдавалась:

"Сходите к памятнику Петру Первому, к месту, где начинается город, куда люди с теплохода идут. Вы туда просто сходите и понюхайте, чем там пахнет. Больше ничего говорить не надо. Там лошадки катаются. Куда продукты жизнедеятельности этих лошадок направляются, можно догадаться. Я прошу администрацию обратить на это внимание. С чего начинается наш город – с запаха конюшни, извините".

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