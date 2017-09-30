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Новости. Общество
15:15, 30 Сентября 2017

С ПРАЗДНИКОМ! Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Карелии от фашистской оккупации

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В Петрозаводске в честь памятной даты прошли официальные мероприятия у Военно-мемориального комплекса "Аллея памяти и славы" и у мемориального комплекса "Вечный огонь", сообщили в правительстве Карелии.

В торжественных мероприятих в честь памятной даты приняли участие руководители республики, ветераны Великой Отечественной войны, представители вооруженных сил, петрозаводчане и гости города.

В своем выступлении на Аллее памяти и славы Премьер-министр Правительства Республики Александр Чепик сказал о значении исторической памяти:
"Важно, чтобы этот подвиг жил в сердцах наших детей и внуков, чтобы мы сохранили его. Именно в этом – наше будущее, ведь именно с этой памятью мы сверяем нашу сегодняшнюю жизнь", – подчеркнул Александр Чепик.

Председатель Комитета по экономической политике Законодательного Собрания Карелии Лариса Жданова сказала о том, что Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи и поделилась воспоминаниями о своей маме и бабушке, которые во время войны со страхом и болью уезжали из Карелии в эвакуацию и со слезами радости вернулись после освобождения Карелии.

Перед собравшимися также выступили Председатель Республиканского совета ветеранов войны и труда Николай Черненко и командир поисковой группы "Север" Владимир Коновалов.

У мемориального комплекса "Вечный огонь" собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы.

К могиле неизвестного солдата возложили венки Александр Чепик, Лариса Жданова, Николай Черненко, Глава Администрации Петрозаводска Ирина Мирошник, председатель Карельской республиканской организации Российского союза ветеранов Александр Цыба, Председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Константинов, начальник Петрозаводского гарнизона Владимир Стрелков.

Карелия была полностью освобождена от фашистской оккупации 30 сентября 1944 года. Карельский фронт имел самую большую протяженность – почти 1600 километров от Ладожского озера до Баренцева моря – и действовал дольше всех других фронтов Великой Отечественной. За время боев на территории Карелии с 1941 по 1944 год потери Красной армии составили от 140 до 150 тысяч человек.

С 2009 года, в соответствии с Указом Законодательного собрания Республики Карелия, 30 сентября день был установлен Днем освобождения Карелии от фашистских захватчиков. 30 сентября во всех районах республики проходят митинги памяти, на которых жители Карелии воздают должное подвигу воинов Карельского фронта.

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