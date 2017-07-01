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Новости. Политика
18:51, 01 Июля 2017

С Путиным на короткой ноге – узнали, кто такой кандидат в губернаторы Карелии Игорь Алпеев и даже поговорили с ним

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Выдвижение бизнесмена из Санкт-Петербурга Игоря Алпеева на пост главы Карелии породило массу всевозможных домыслов не только у политического бомонда республики.

Напомни, 23 июня в ЦИК Карелии поступили документы о выдвижении на пост главы республики 59-летнего генерального директора ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство" Игоря Алпеева.

По данным деловой интернет-газеты "Вести Карелии", в конце прошлого года фамилия питерского бизнесмена озвучивалась в числе возможных кандидатов на должность главы республики. Тогда сообщалось, что в свое время Игорь Алпеев работал в мэрии тогда еще Ленинграда вместе с Владимиром Путиным, и, возможно, поэтому считается его "человеком". Фамилия уроженца Белгородской области, заочно окончившего Северо-Западный политехнический институт по специальности "инженер-экономист" Игоря Алпеева оставалась в абсолютной политической тени до 19 июня текущего года.

"Я не с неба упал, и администрация Президента в курсе происходящего. Скажу больше: в Москве мне предлагали 5 областей, в любую из которых были готовы рекомендовать меня на выборы главы. Я предпочел любимую мной Карелию. Но тут вклинился Парфенчиков", - сказал Игорь Алпеев.

Подробнее читайте в материале издания.

Напомним, что выборы главы Карелии состоятся 10 сентября. В настоящее время партиями выдвинуты восемь кандидатов. Кроме Игоря Алпеева, делегированного партией "Народ против коррупции", о котором мы рассказали выше, баллотироваться на должность главы республики будут Артур Парфенчиков, выдвинутый "Единой Россией", Евгений Ульянов – представитель КПРФ, Евгений Беседный – кандидат от ЛДПР, Ирина Петеляева – от "Справедливой России", Елена Гнетова – от Партии Роста, Николай Тараканов, выдвинутый "Родиной", и Ольга Ильюкова – кандидат от "Патриотов России". Чтобы быть зарегистрированными, им придется преодолеть "муниципальный фильтр".

Мы продолжим рассказывать нашим читателям о ходе избирательной кампании и деятельности кандидатов на должность главы республики.

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30.06.17 14:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2017-07-01 19:36:35
Случайно не сын лейтенанта Петра Петровича Шмидта?
эдуард3
2017-07-01 19:08:57
Помогите, дайте денег - ну помогите раз в Сто лет!
С ноги ударом посылая
В забытый Край летит указ.
На выборы сегодня допускаем
Всех тех, кто видел самого хоть раз.

Не надо лишних представлений
От Самого его - и все.
И вот теперь два кандидата метят
На пост, который брать то не хотел никто.

Один оставил мать Столицу
Приказ привык он выполнять!
Другой идет, придать интриги
Хотя известно всем - кто будет управлять.

Эх, хорошо бы дали денег!
Раз править будет новый человек.
В бюджетах дыры, нет спасения
Так помогите Краю - раз в 100 лет!





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