С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось

Сегодня, 1 июля, на территории РФ начали действовать новые правила для водителей.

В частности, автогосинспекторов отстранили от выдачи печатных ПТС, и в будущем автомобилисты будут получать их электронные версии. По мнению экспертов, такое нововведение облегчает торговлю на рынке автомобилей б/у, так как позволяет мгновенно установить предыдущих автовладельцев, а также получить сведения о техосмотре и ремонте.

Помимо этого, после 1 июля запрещена транспортировка детей в автобусах, имеющих более чем 10-летний возраст. Новые транспортные средства для детских перевозок обязали оснастить навигацией ГЛОНАСС и тахографом.

Согласно новым правилам ПДД, владельцы машин, которых не устроили выплаты страховиков, получат возможность обращаться в судебные инстанции напрямую.

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