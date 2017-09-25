С застройщиком ФОКа на Древлянке могут расторгнуть контракт

Власти Карелии попросили мэра Петрозаводска поторопить застройщика спортцентра на Древлянке или расторгнуть контракт.

Земельные участки на месте бывшего рынка "Ягуар" предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения, позднее сроки разрешения на строительство несколько раз продлевались.

Как объяснил представитель застройщика, в настоящее время там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала. В дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортивным залом стеклянным переходом. Согласно официальным ответам ООО "Спортком", в пристройке планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря на первом этаже, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, санитарно-гигиенические помещения.

Представители министерства спорта Карелии рекомендовали администрации города представить проектные решения по строительству первой и второй очереди объекта с указанием конкретных сроков реализации.

В адрес главы Петрозаводска Ирины Мирошник направлено обращение с просьбой провести необходимую работу с застройщиком для завершения строительства объекта в ближайшее время, либо расторжения договора аренды земельного участка.

Ранее региональное отделение ОНФ сообщало, что недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр. Инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.

Табличка, ранее размещенная на заборе с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной.