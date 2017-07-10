С жителей Питкяранты незаконно брали деньги за погребение умерших

УФАС Карелии выявило нарушение антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг по погребению в Питкяранте, сообщает ведомство.

По информации антимонопольной службы, администрация Питкяранты издала постановление по организации ритуальных услуг (выделение места для захоронения на городском кладбище) на территории городского поселения.

Для муниципального предприятия "УК "Питкяранта" был утвержден тариф по организации ритуальных услуг в размере 450 рублей. При этом, несмотря на присвоение предприятию статуса специализированной службы, в его уставе не закреплена обязанность по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению.

"Таким образом, МУП "УК "Питкяранта" взимало с граждан денежные средства за предоставление земельного участка для погребения умершего", - сообщает УФАС.

Согласно ч. 1 ст.7 закона о погребении, каждому человеку после его смерти гарантируются предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает возможности осуществления бронирования земельных участков для погребения.

Карельское УФАС установило, что МУП "УК "Питкяранта" как хозяйствующему субъекту фактически переданы функции и права органа местного самоуправления в сфере организации похоронного дела, в том числе разрешительно-согласовательного и контрольно-распорядительного характера. Указанные действия противоречат требованиям действующего законодательства.

Антимонопольная служба выдало МУП "УК "Питкяранта", чтобы предприятие прекратило нарушать законодательство и взимать плату.