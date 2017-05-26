Сад камней окончательно победил гейзерный фонтан в парке "Ямка" в Петрозаводске

Межведомственная комиссия Карелии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" одобрила перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Среди 30 участников программы оказался и обновленный проект по благоустройству «Ямки» в Петрозаводске, который предусматривает размещение сада камней в парке у реки Лососинка. Таким образом, проект инициативной группы петрозаводчан, выступавшей против установки в парке у мемориала "Вечный огонь" гейзерного фонтана со светодиодной подсветкой, мощения брусчаткой парковых дорожек и вырубки деревьев вдоль берега реки, будет реализован уже в этом году. Комиссия рекомендовала администрациям муниципальных образований обеспечить своевременное завершение работ по благоустройству до 1 ноября 2017 года.

Во время обсуждения хода реализации приоритетного проекта в республике сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина высказала несколько предложений. Так, чтобы в 2018 году не возникало спорных ситуаций, как с проектом парка "Ямка", когда буквально в последнюю неделю перед утверждением муниципальных программ пришлось полностью изменить концепцию задуманного проекта, необходимо заранее предусмотреть общественное обсуждение как территорий, подлежащих благоустройству, так и концепцию их развития. Кроме того, важно, чтобы проекты, попадающие в программы, проходили экспертизу с точки зрения доступности для маломобильных граждан, безопасности и экологических рисков, чтобы уберечь от вырубки, например, краснокнижные растения.

Предложения общественницы были поддержаны всеми членами Межведомственной комиссии.