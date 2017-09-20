13:45, 20 Сентября 2017
Сампо.ру дарит абонентам роутер
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Тариф "КонтракТ" от Сампо.ру - это легкий способ сэкономить и подарки каждому абоненту.
Так, при подключении к тарифу "КонтракТ-100" с внешней скоростью Интернета 100 Мбит/с абоненты получают качественный Интернет, возможность подключить более 5 гаджетов одновременно и маршрутизатор Archer C50 бесплатно. Единоразовый годовой платеж составляет 6500 рублей. Ваша экономия - 4500 рублей!*
"КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы.
Интернет Сампо.ру - Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.
*Обычная стоимость 11000 рублей. Цены складываются из стоимости ежемесячной оплаты услуг интернета и стоимости роутера Archer C50.
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