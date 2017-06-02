Самые оптимистичные прогнозы предполагают сокращение работников предприятий Петрозаводска

Численность работников организаций столицы Карелии будет сокращаться, в среднем, по 0,5-1 тысячи человек в год независимо от степени "оптимистичности" прогнозов социально-экономического развития города.

Об этом говорят расчеты, приведенные в стратегии социально-экономического развития Петрозаводска до 2025 года, разработанной в администрации карельской столицы.

Стратегия предусматривает три варианта прогноза будущего города.

По самому оптимистичному "активному инновационному сценарию" среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях Петрозаводска сократится с 68,9 тыс. человек в 2016 году до 66,5 тыс. – в 2020. А к 2025 году уменьшится до 65,5 тыс. человек.

Уменьшится и численность населения в трудоспособном возрасте.

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