Новости. Экономика
10:56, 02 Июня 2017

Самые оптимистичные прогнозы предполагают сокращение работников предприятий Петрозаводска

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Численность работников организаций столицы Карелии будет сокращаться, в среднем, по 0,5-1 тысячи человек в год независимо от степени "оптимистичности" прогнозов социально-экономического развития города.

Об этом говорят расчеты, приведенные в стратегии социально-экономического развития Петрозаводска до 2025 года, разработанной в администрации карельской столицы.

Стратегия предусматривает три варианта прогноза будущего города.

По самому оптимистичному "активному инновационному сценарию" среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях Петрозаводска сократится с 68,9 тыс. человек в 2016 году до 66,5 тыс. – в 2020. А к 2025 году уменьшится до 65,5 тыс. человек.

Уменьшится и численность населения в трудоспособном возрасте.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2017-06-02 11:38:05
Почему-то вместо конкретных планов по созданию рабочих мест и предприятий - видишь одни прогнозы на кофейной гуще. Государство "ушло из экономики" очень далеко, а надо бы вернуться и реализовывать "майский указ" Президента о создании 20 млн. рабочих мест ...
User
2017-06-02 11:25:21
Ничего нового, кроме как всех сократить, "эффективный менеджмент" придумать не в состоянии. Понятно дело, если всех сократить и перераспределить высвободившийся ФОТ в карманы "эффективных менеджеров", то уровень зарплаты в отчетности "нарисуется" очень красивый. А работать-то кто будет, граждане мазурики?
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