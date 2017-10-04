Самый большой город Заполярья отмечает день рождения

В Мурманске должны были зачитать послание, оставленное потомкам в 1967 году, однако возникли непредвиденные трудности.

Сегодня, 4 октября, день рождения отмечает город-герой Мурманск. В этот день в 1916 году состоялась торжественная церемония закладки храма Николая Мирликийского, это происходило на невысоком холме (там, где сейчас находится мурманский Дворец культуры и техники имени Кирова). Город был последним, основанным в Российской империи, он был назван Романов-на-Мурмане, а после Октябрьской революции стал называться Мурманском.

В этом году программа празднования Дня Города в Мурманске проходит под девизом "Вступая в новое столетие". На церемонии празднования в 12 часов должно было состояться торжественное вскрытие капсулы с посланием жителям Мурманска, оставленной в 1967 году.

Утром в сквере на улице Ленинградской рабочие начали демонтаж памятного камня, под которым хранится капсула с посланием. Торжественные мероприятия были запланированы на 12 часов, но и спустя час послание коммунистов не было зачитано. Как пояснил корреспондент "Мурманского вестника" Игорь Аристов, чтобы сдвинуть закопанную плиту рабочим пришлось потрудиться. Пригнанный погрузчик еле сдернул пятидесятилетнюю забетонированную плиту, но захороненную капсулу еще предстоит откопать. Собравшимся мурманчанам прочитали копию обращения, которая имеется в государственном архиве.

В честь дня рождения в субботу, 7 октября, в городе состоится множество развлекательных мероприятий, таких как авто-мотопробег "Кола - Мурманск", файер-шоу и многочисленные концерты. Во всех парках города пройдут торжественные гулянья, праздничный фейерверк.