Самый заботливый отдел ГИБДД сегодня отмечает профессиональных праздник

Поздравляем отделение пропаганды Госавтоинспекции Петрозаводска с профессиональным праздником.

Сегодня, 25 мая, отмечает свой профессиональный праздник самое универсальное подразделение Госавтоинспекции – отделение пропаганды безопасности дорожного движения, образованное 85 лет назад.

Почему универсальное, объяснили в ГИБДД Петрозаводска.

Потому что инспектор по пропаганде – это и инспектор ДПС, и юрист, и психолог, и журналист, и фотограф, и педагог, и воспитатель в одном лице с погонами на плечах. Работа инспектора по пропаганде - это не просто обязанности, а увлеченное дело, в которое он вкладывает всю свою душу.

Работа пропагандистов еще и одна из самых благодарных в системе МВД. Слов признательности больше, чем инспектор по пропаганде, не слышит ни один полицейский.

От всей души всех пропагандистов Карелии поздравляем с профессиональным праздником.