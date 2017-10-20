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Новости. Общество
09:25, 20 Октября 2017

"Сана" обжалует постановление премьера Медведева в Верховном суде России

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Скандально известная компания "Сана" из Карелии обжалует в Верховном суде России постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее карельское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "Сана+", входящей в группу компаний "Сана", строящих жилье в Карелии. Телеканал "Россия" показал сюжет о деятельности компании.

Как сообщает Право.ру, "Сана" просит признать недействующим распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2016 года N 1312-р.

В обжалуемом документе председатель кабинета министров России Дмитрий Медведев запретил перевести 3,5 га земель лесного фонда республики Карелия в категорию земель особо охраняемых территорий. На этом участке планировалось построить спортивный оздоровительный комплекс.
Как стало известно "Столице на Онего", речь идет об участке в Прионежском районе Карелии. Судебные тяжбы о переводе участка "Сана" ведет уже несколько лет.

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