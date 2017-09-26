Савельев ушел с поста вице-премьера, курирующего экономический блок правительства Карелии

Заместитель премьер-министра Карелии Юрий Савельев, курировавший экономический блок в правительстве, оставил свой пост.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в пресс-службе правительства республики. Отставка Савельева произошла в рамках изменений в структуре правительства, утвержденных накануне главой Карелии.

В пресс-службе сообщили, что Савельеву будет предложена другая должность.

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