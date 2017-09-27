Сбербанк и раньше просил приобретать недвижимость разные фирмы, но за это никого не судили

В Петрозаводском городском суде представитель ВСК рассказал о покупке недвижимости в Карелии для Сбербанка – сделки были аналогичные той, в которой обвиняют Девлета Алиханова.

Как рассказал руководитель юридического отдела карельского отделения страхового акционерного общества "ВСК" (Военная страховая компания) Дмитрий Екимов, в 2007-08 годах компания приобретала на аукционах муниципальные помещения, арендованные Сбербанком в Сегежском, Муезерском и Кондопожском районах. После победы на торгах ВСК перепродала приобретенные помещения Сбербанку с 20-процентной наценкой.

По словам Якимова, между ВСК и Сбербанком не существовало никаких официальных договоров, что "Военная страховая компания" обязана продать купленные де-факто для Сбербанка объекты муниципальной недвижимости, была лишь устная договоренность на уровне руководства, а также, возможно, существовали какие-то письма с коммерческими предложениями.

"Руководство компании и Сбербанка они сами уже определились изначально. Естественно, не было новостью, что мы продаем дороже, чем купили", - уточнил Екимов.

При этом в аукционах, которые проводились, помимо ВСК, был всего один участник, и то номинальный.

"Поскольку все эти конкурсы не представляли особого интереса для участников рынка, это были люди, которых помогала найти (местная) администрация, может, сам Сбербанк. Из приватных разговор с администрацией, с сотрудниками администрации, было ясно, что эти люди формально участвовали в процедурах, просто чтобы состоялся аукцион, а администрация выполнила план главы", - рассказал Якимов.

На вопрос, не является ли подобная "аффилированность" нарушением проведения аукциона, Якимов ответил отрицательно, пояснив, что в аукционе могут участвовать "хоть все члены семьи". Количество участников только увеличивает стоимость выставленных на продажу помещений.

Представитель ВСК также добавил, что по всем объектам была проведена независимая оценка, которая учитывала долгосрочную аренду как обременение, что в итоге отразилось на стоимости лотов. После аукциона и продажи помещений Сбербанку никаких претензий ни от администрации, ни от банка не было.

Между тем, следствие и гособвинение пытаются инкриминировать Алиханову, что в аукционе по продаже муниципальных помещений в 2007 году участвовали аффилированные ему лица, а долгосрочную аренду не следует считать обременением. Все эти доводы идут вразрез с мнением экспертов, специалистов и других свидетелей, которые в суде под присягой подтвердили, что аукцион был проведен в соответствии с действующим законодательством, без нарушений.