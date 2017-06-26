Сбербанк планирует дистанционно открывать счета предпринимателям с осени 2017 года

Сбербанк рассчитывает запустить дистанционное открытие счета для корпоративных клиентов осенью 2017 года.

Об этом журналистам рассказала старший управляющий директор корпоративного блока Сбербанка Наталья Голудина.

"Пока законодательство, а именно 115-ФЗ, обязывает банки проводить личную идентификацию клиента. Поэтому это пока один только барьер, который отделяет нас от дистанционного открытия счета. Благодаря совместной работе с правительством есть пилотный проект, в который мы входим", - сказала Голудина, чьи слова цитирует RNS.

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