12:33, 22 Сентября 2017
Сбербанк помогает предпринимателям в новых условиях ведения бизнеса
По теме
Загрузка...
Новая схема работы с налоговыми органами для малых и средних предпринимателей вступает в силу меньше, чем через год.
Сегодня у многих на слуху так называемая "кассовая реформа". Поправки в 54 Федеральный Закон "О применении контрольно-кассовой техники" внесли существенные изменения в привычный порядок ведения бизнеса. Теперь электронная версия кассовых чеков должна направляться в налоговую инспекцию в режиме реального времени, и справиться с такой задачей смогут только контрольно-кассовые аппараты нового образца с доступом к интернету. На новую схему работы с налоговыми органами должны будут перейти все без исключения предприниматели до 1 июля 2018 года.
Подробности – в нашем материале.
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
15.09.2017, 14:30
15.09.2017, 12:35
18.09.2017, 13:15
Аналитика
Сегодня 12:50
Обществоведение
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
Сегодня 10:46
21.09.2017 13:52
18.09.2017 13:15
15.09.2017 14:30
Чтиво
21.09.2017 14:02
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (6)
детям
Комментарии