Сбербанк помогает предпринимателям в новых условиях ведения бизнеса

Новая схема работы с налоговыми органами для малых и средних предпринимателей вступает в силу меньше, чем через год.

Сегодня у многих на слуху так называемая "кассовая реформа". Поправки в 54 Федеральный Закон "О применении контрольно-кассовой техники" внесли существенные изменения в привычный порядок ведения бизнеса. Теперь электронная версия кассовых чеков должна направляться в налоговую инспекцию в режиме реального времени, и справиться с такой задачей смогут только контрольно-кассовые аппараты нового образца с доступом к интернету. На новую схему работы с налоговыми органами должны будут перейти все без исключения предприниматели до 1 июля 2018 года.

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