Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 июня снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.

Как сообщает пресс-служба банка, ставки снижены на 0,2-0,75%.

С июня также выросла на 0,2% скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.

Сколько теперь составит ставка на приобретение квартиры в новостройке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".