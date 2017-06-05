16:26, 05 Июня 2017
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке
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Сбербанк с 1 июня снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.
Как сообщает пресс-служба банка, ставки снижены на 0,2-0,75%.
С июня также выросла на 0,2% скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.
Сколько теперь составит ставка на приобретение квартиры в новостройке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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