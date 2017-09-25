Сбербанк установит 5 тысяч инновационных банкоматов к середине 2018 года

Сбербанк установит к середине 2018 года 5 тысяч банкоматов-рециркуляторов, способных за раз принимать больше наличных от клиентов.

Об этом рассказал старший вице-президент кредитной организации Анатолий Попов в ходе расширенного заседания совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, сообщают "Вести Карелии".

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