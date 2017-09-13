15:57, 13 Сентября 2017
Сбивший инспектора ДПС пьяный водитель получил 4 года колонии
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Кемский городской суд приговорил к 4 годам колонии местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил инспектора ДПС, сообщает прокуратура Карелии.
В ночь с 25 на 26 июля 30-летний житель Кемского района ранее судимый за управление транспортным средством в нетрезвом виде вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Заметив патруль ДПС, водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, сбив одного из сотрудников полиции.
Впоследствии нарушитель был задержан и отправлен на медицинское освидетельствование. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,51 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.
Суд приговорил нарушителя к 4 годам колонии общего режима.
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