"Сбормобиль" начал принимать у петрозаводчан стеклянные отходы

Организаторы экологической акции "Сбормобиль" в Петрозаводске изменили концепцию: теперь у горожан принимают и стеклянные отходы.

"Мы придумали новую концепцию сбора вторсырья: 3-е воскресение месяца – принимаем только макулатуру, 1-е или 2-е воскресение месяца – принимаем всё, кроме макулатуры", - отмечается в паблике "Сбормобиля".

Напомним, в день проведения акции по городу курсирует "Газель", которая принимает у населения отходы, которые можно переработать. Средства, вырученные таким образом, организаторы передают в приют для бездомных животных.

В рамках акции, которая состоится 2 июля, можно сдать: пластик, в том числе пакетированный (эти отходы необходимо предварительно рассортировать), бумажные упаковки из-под молочных продуктов (очищенный, без крышек, не фольгированный, спрессованный и только белого цвета), алюминиевые банки, батарейки и стекло (за исключением больших банок и оконных стекол).

График "Сбормобиля" выглядит так:

9.30-9.50 Зарека, ул. Луначарского, 33, магазин Магнит"

10.00-10.15 Ключевая, ул. Кемская, 3 магазин SPAR

10.20-10.40 Ключевая, у поста МВД возле ТЦ "Десяточка"

10.50-11.05 Старая Кукковка, ул. Белинского, остановка автобуса №25

11.10-11.30 Кукковка, ул. Питкярантская, около детской поликлиники №2

12.45-13.05 Центр, у ТЦ "Кей"

13.10-13.30 Голиковка, у ТЦ "Тетрис"

13.40-14.00 Центр, у ТЦ "Макси" со стороны ул. Красной

14.05-14.25 Октябрьский, у ТЦ "Лента", нижняя стоянка

14.30-14.50 Октябрьский, ул.Московская, парковка у налоговой инспекции

14.55-15.15 Октябрьский, ул.Мелентьевой, у магазина "ЭТМ"

15.25-15.40 Соломенное, ул. Труда, 6 у магазина "Магнит"

16.50-17.10 Перевалка, у ТЦ "Весна"

17.15-17.35 Древлянка, Университетский городок, у магазина "Пятерочка"

17.40-18.00 Древлянка, у ТЦ "Находка"

18.05-18.25 Древлянка, у ТЦ "Весна"

18.30-18.40 Пятый поселок, ул. Боровая, 11, у магазина "Боровичок"

18.45-19.00 Сулажгора, ул. Сулажгорская, 61

Все подробности - в паблике "Сбормобиля".