"Сбормобиль" в это воскресенье примет у петрозаводчан только макулатуру
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В Петрозаводске 16 июля пройдет традиционная экологическая акция "Сбормобиль", во время которой можно сдать ценный мусор и тем самым помочь бездомным животным.
Напомним, что организаторы акции недавно изменили концепцию сбора вторсырья. Отныне в 3-е воскресение месяца у жителей принимают только макулатуру, а в 1-е или 2-е – все, кроме нее.
Так что в рамках акции, которая пройдет в ближайшее воскресенье, ни пластик, ни стеклянные отходы принимать не будут – только бумагу и картон.
График "Сбормобиля" выглядит так:
9.30-9.50 Зарека, ул. Луначарского, 33, магазин Магнит"
10.00-10.15 Ключевая, ул. Кемская, 3 магазин SPAR
10.20-10.40 Ключевая, у поста МВД возле ТЦ "Десяточка"
10.50-11.05 Старая Кукковка, ул. Белинского, остановка автобуса №25
11.10-11.30 Кукковка, ул. Питкярантская, около детской поликлиники №2
12.45-13.05 Центр, у ТЦ "Кей"
13.10-13.30 Голиковка, у ТЦ "Тетрис"
13.40-14.00 Центр, у ТЦ "Макси" со стороны ул. Красной
14.05-14.25 Октябрьский, у ТЦ "Лента", нижняя стоянка
14.30-14.50 Октябрьский, ул.Московская, парковка у налоговой инспекции
14.55-15.15 Октябрьский, ул.Мелентьевой, у магазина "ЭТМ"
15.25-15.40 Соломенное, ул. Труда, 6 у магазина "Магнит"
16.50-17.10 Перевалка, у ТЦ "Весна"
17.15-17.35 Древлянка, Университетский городок, у магазина "Пятерочка"
17.40-18.00 Древлянка, у ТЦ "Находка"
18.05-18.25 Древлянка, у ТЦ "Весна"
18.30-18.40 Пятый поселок, ул. Боровая, 11, у магазина "Боровичок"
18.45-19.00 Сулажгора, ул. Сулажгорская, 61
Вырученные средства организаторы по традиции передадут Первому петрозаводскому общественному приюту.
Подробности о проведении акции и о том, как правильно сортировать отходы, можно узнать в паблике акции.
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