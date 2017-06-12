Щепин избавился от приставки и.о. министра

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10:00, 12 Июня 2017

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Александр Щепин назначен министром по природопользованию и экологии Республики Карелия.

Напомним, с 24 мая Щепин был назначен исполняющим обязанности министра.

Вся трудовая деятельность Алексея Щепина связана с охраной и защитой лесов. После получения профильного высшего образования в Красноярской государственной технологической академии в 1997 году он начал свою работу помощником лесничего, трудился на различных должностях в органах власти, отвечающих за лесной контроль.

С 2016 года и по последнего времени Алексей Щепин работал заместителем начальника Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Алексей Александрович Щепин родился в 1975 году в селе Быково Кабанского района Бурятии. В 1997 году начал работать в Кабанском лесхозе Байкало-Кударинского лесничества сначала помощником лесничего, а через два года - лесничим . В 2008 году назначен главным специалистом-экспертом в отдел государственного лесного контроля и надзора в Бурприроднадзоре, а в 2010 году возглавил это ведомство.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-12 10:04:26
Послужной список не большой. А за ,что в Бурятии сняли с должности можно было и поподробнее написать.
Гость
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