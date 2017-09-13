Сдача главного долгостроя Карелии может быть снова сорвана

Намеченная на 30 ноября сдача в эксплуатацию перинатального центра в Петрозаводске может быть вновь отложена, если строители не успеют закончить отделочные работы.

По данным деловой интернет-газеты "Вести Карелии", сегодня на стройке перинатального центра трудятся 293 человека. А по информации Минстроя республики, чтобы сдать объект в эксплуатацию к 30 ноября, необходимо минимум 500 работников. В противном случае, сделать внутреннюю отделку здания вовремя строители не успеют.

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