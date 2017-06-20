16:23, 20 Июня 2017
Сегежанин пытался "выкупить" у полиции задержанный грузовик Volvo
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Житель Сегежского района обвиняется в даче взятки сотруднику полиции в Костомукше, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, в марте 2017 года 49-летний житель Сегежского района предложил сотруднику полиции в Костомукше взятку в сумме 20 тысяч рублей за выдачу ему изъятого ранее грузовика Volvo, задержанного при проверке по факту транспортировки древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.
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