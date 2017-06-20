Сегежанин пытался "выкупить" у полиции задержанный грузовик Volvo

Житель Сегежского района обвиняется в даче взятки сотруднику полиции в Костомукше, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в марте 2017 года 49-летний житель Сегежского района предложил сотруднику полиции в Костомукше взятку в сумме 20 тысяч рублей за выдачу ему изъятого ранее грузовика Volvo, задержанного при проверке по факту транспортировки древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.