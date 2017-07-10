12:37, 10 Июля 2017
Сегежский ЦБК оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение закона
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Принятие на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов обернулось для комбината административной ответственностью, сообщает прокуратура Карелии.
По данным ведомства, руководство ЦБК взяло на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов, не отправив уведомление по прежнему месту службы согласно закону "О противодействии коррупции".
Мировой судья Сегежского района привлек ЦБК к административной ответственности в виде штрафа на 100 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
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