В Интернете неизвестные распространяют ложную информацию об угрозах сегежской журналистке

В Сети появилась информация, что журналистке из Карелии, снявший сюжет об отсутствии автобусного сообщения на улице Лейгубская, стали поступать угрозы.

Как сообщалось, в Сегеже автобус перестал заходить на улицу Лейгубскую, где проживает около 1 тысячи человек. Местный телеканал сделал об этом сюжет.

"Мы не можем добраться ни в поликлинику, ни на работу, ни в детские сады, никуда", - говорит на видео одна женщина.

"Вчера дети наши пешком через поле шли, через лес, а там собаки блудные, кладбище. Это нормально?" – отмечает другая.

Жители обращались в местную администрацию, но там людям посоветовали ездить на такси. Одна такая поездка, говорят жители, стоит 140 рублей.

Улица Лейгубская расположена в 5-6 км от города. В отдаленном районе проживают около 1 тысячи человек.

В четверг в интернете появился пост, что в адрес журналиста начали поступать угрозы и призывы удалить из сети видео.

"Вместо решения вопроса чинуши из администрации оказывают давление на журналистку, сделавшую репортаж, названивают анонимно, требуют изъять ролик из сети, прозрачно намекая на последствия. Слабую маленькую девушку проще принудить, чем добиться от "дядьки", руководителя ООО " ТК Транслайн", надлежащего исполнения договора. Как всегда все по "закону", - отмечается в сообщении.

Сама журналистка сообщила, что ей никто не угрожал.