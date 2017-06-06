Сегодня на дорогах Финляндии 24 часа будут ловить пьяных водителей

Полиция Финляндии 6 июня проводит 24-часовой усиленный рейд по выявлению тех, кто рискует сесть за руль "под градусом".

Об этом сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на сайт полиции Суоми.

Аналогичные акции, организованные осенью 2016-го и минувшей весной, показали, что число водителей, чей тест на алкоголь показал неудовлетворительные результаты, остаётся на уровне предыдущего года. При этом растёт количество тех, чьё дыхание сохранило следы алкоголя, но не превысило допустимой нормы.

По данным Статцентра Финляндии, в 2016 году зафиксировано 52 ДТП, причиной которых стало злоупотребление алкоголем за рулём.