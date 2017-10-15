Сегодня ночью в Карелии сгорел жилой дом

Пожар произошел около часа ночи в Медвежьегорске.

Как рассказали в МЧС Карелии, в 00:43 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в доме №19 по улице Верхняя. На тушение возгорания спасателей ушло менее часа.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.