14:55, 06 Июня 2017
Сегодня перекроют проезд у "Онего Палас"
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Изменение организации дорожного движение на подъезде к Онежской набережной будет действовать 6 июня с 13.00 до 20.00, сообщили в администрации Петрозаводска.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия "Время говорить по-русски" администрация Петрозаводского городского округа постановляет обеспечить подъезд участников мероприятия с 13:00 час. до 20:00 6 июня путем замены дорожного знака "Пешеходная дорожка" на дорожный знак "Движение запрещено" и снятием дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением" на ул. Еремеева (вдоль гостиничного комплекса "Онего Палас") на подъезде к Онежской набережной.
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