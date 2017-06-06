Сегодня перекроют проезд у "Онего Палас"

Изменение организации дорожного движение на подъезде к Онежской набережной будет действовать 6 июня с 13.00 до 20.00, сообщили в администрации Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия "Время говорить по-русски" администрация Петрозаводского городского округа постановляет обеспечить подъезд участников мероприятия с 13:00 час. до 20:00 6 июня путем замены дорожного знака "Пешеходная дорожка" на дорожный знак "Движение запрещено" и снятием дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением" на ул. Еремеева (вдоль гостиничного комплекса "Онего Палас") на подъезде к Онежской набережной.