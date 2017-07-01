Сегодня первый день июля, но жары не ожидается

О погоде на субботу, 1 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июля будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный порывистый.

Днем температура воздуха составит +16, +18 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

На юге республики местами пройдет дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, по южным районам порывистый.

Днем воздух прогреется до +17, +22, у водоемов +12, +16.