08:12, 01 Июля 2017
Сегодня первый день июля, но жары не ожидается
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О погоде на субботу, 1 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 1 июля будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный порывистый.
Днем температура воздуха составит +16, +18 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
На юге республики местами пройдет дождь.
Ветер северо-восточный умеренный, по южным районам порывистый.
Днем воздух прогреется до +17, +22, у водоемов +12, +16.
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