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Новости. Общество
15:00, 25 Сентября 2017

Сегодня сайту "Столица на Онего" исполнилось 14 лет

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Сайт "Столица на Онего" появился во всемирной паутине ровно 14 лет назад – 25 сентября 2003 года.

Сегодня наше Интернет-издание празднует день рождения. "Столице на Онего" исполнилось 14 лет.

Хотим поблагодарить всех, кто с нами - постоянных читателей, активных комментаторов, тех кто пишет нам письма и сообщает новости, всех тех, ради кого мы каждый день стараемся делать самое оперативное и самое интересное Интернет-СМИ Карелии. Отдельное спасибо хотим сказать рекламодателям – вы наше все!

В следующем году будем отмечать 15-летие. По этому случаю обязательно что-нибудь придумаем.

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Комментарии

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stranger
2017-09-25 16:49:59
14 -пубертат со всеми комплексами и надеждами. Поздравляю.
Неравнодушный
2017-09-25 16:38:55
Поздравляю от асей души! На сайте всё ещё слишком мало желтизны, хотя в последнее время и наметились некоторые обнадёживающие тенденции, а так всё на уровне.
gaudealis
2017-09-25 16:35:17
У "Столицы" день рождения, а другой некогда популярный республиканский интернет-ресурс в агонии и, видать, скоро совсем издохнет.
Се ля ви...
Доктор Лень
2017-09-25 16:23:31
С Днюхой!! ВечОр приму стаканчик за "Столицу"!!)
Андрей Тюков
2017-09-25 16:14:33
Наши Патриаршие: и кого здесь только не встретишь... на форуме и выше. Отмечу, что благодаря разумной политике администрации, оный форум в последнее время вышел на первую, лидирующую позицию в карельском медиалоге - и по кол-ству, и по кач-ству. Так держать. Чего не осмелюсь сказать о "выше": избыточно "желтим", на мой прихотливый вкус. Впрочем, я не Петроний Арбитр.
grigorjev
2017-09-25 16:05:27
Трудно кому-то в Карелии тягаться со "Столица на Онего". Все остальные - по обслуживанию интересов чинов.
Гарик
2017-09-25 15:44:51
Поздравляю с днем рождения . !!!!))) Больших Вам творческих успехов и благополучия !!!!!!!
новый
2017-09-25 15:18:55
Поздравляю. Модератору шампанского много не наливайте на всякий случай. Он нам сегодня еще понадобится.
ненец
2017-09-25 15:41:25
новый, надо отдать ему должное - подтёр немного. Вообщем молодец.
Мои поздравления!
Возможность беспроблемной вставки фото увеличит привлекательность сайта.
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