Сегодня сайту "Столица на Онего" исполнилось 14 лет

Сайт "Столица на Онего" появился во всемирной паутине ровно 14 лет назад – 25 сентября 2003 года.

Сегодня наше Интернет-издание празднует день рождения. "Столице на Онего" исполнилось 14 лет.

Хотим поблагодарить всех, кто с нами - постоянных читателей, активных комментаторов, тех кто пишет нам письма и сообщает новости, всех тех, ради кого мы каждый день стараемся делать самое оперативное и самое интересное Интернет-СМИ Карелии. Отдельное спасибо хотим сказать рекламодателям – вы наше все!

В следующем году будем отмечать 15-летие. По этому случаю обязательно что-нибудь придумаем.