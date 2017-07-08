11:26, 08 Июля 2017
Сегодня Суоярви отмечает 77 лет
По теме
Загрузка...
Празднование Дня города Суоярви можно смотреть в режиме онлайн.
Подготовка к празднованию Дня города Суоярви в полном разгаре: устанавливают детские аттракционы, торговые палатки, сцену. Уже появились первые посетители.
Сегодня праздничные мероприятия пройдут в Суоярви в честь 77-летия города.
Как проходит праздник, смотрите в онлайн-режиме.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
03.07.2017, 11:58
03.07.2017, 09:37
06.07.2017, 09:07
02.07.2017, 10:36
Аналитика
06.07.2017 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии