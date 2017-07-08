Сегодня Суоярви отмечает 77 лет

Празднование Дня города Суоярви можно смотреть в режиме онлайн.

Подготовка к празднованию Дня города Суоярви в полном разгаре: устанавливают детские аттракционы, торговые палатки, сцену. Уже появились первые посетители.

Сегодня праздничные мероприятия пройдут в Суоярви в честь 77-летия города.

Как проходит праздник, смотрите в онлайн-режиме.