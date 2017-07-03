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Новости. Общество
08:30, 03 Июля 2017

Сегодня у здания мэрии состоится пикет в поддержку Галины Васильевой

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В понедельник, 3 июля у здания администрации Петрозаводска состоится пикет в поддержку уволенной с должности директора лицея № 13 Галины Васильевой.

Акция протеста проводится по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов.

Пикет состоится в 13 часов по адресу пр. Ленина, 2 – рядом с мэрией. Мероприятие согласовано.

"Мы будем проводить акцию в знак протеста против хамского увольнения Галины Васильевой и будем требовать от главы города Ирины Мирошник восстановления ее на работе. Галина Васильева – грамотный руководитель, которая подняла лицей и воспитала целые поколения школьников, ее уважают как честного и принципиального человека. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ, и будем защищать ее до конца. То, как поступили наши чиновники, – это не только человеческая подлость, но и нарушение закона. Галина Васильева должна быть восстановлена на работе", - пояснил Ульянов.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города, особенно выпускников и родителей лицея № 13, принять участие в акции.

Поскольку это пикет, во время его проведения запрещается использовать звуковую аппаратуру.

Поэтому свое отношение к увольнению Галины Васильевой и тем, кто это сделал, свои требования можно выразить языком плаката – приходите на акцию с плакатами, рисунками, транспарантами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-07-03 10:35:25
Петрозаводск устал от Васильевой. Надоела.
cuma
2017-07-03 10:49:42
новый, граждане птз больше всего устали от вражды и ненависти друг к другу. Глупо и неуместно!
god
2017-07-03 10:08:50
Теперь совершенно очевидно, что Васильева сама спровоцировала своё "хамское" увольнение. Чтобы подороже себя продать. Чтобы пикеты, петиции и все такое. Чтобы, а вдруг?, вернули кормушку. Кому как ни ей знать, как действует манипулятивный механизм "общественное мнение" на чиновников. Кто как ни она постоянно крутилась в яблочном пюре, зарабатывая баллы в случае необходимости защиты. И коммунистов прихватила))
Если бы в ней была хоть капля чести, она бы ушла с гордо поднятой головой как директор 10 школы, которая, зная о своем пенсионном возрасте, не стала пускаться в скандалы с Ширшиной. Кстати, Васильева в тот момент помалкивала. Её это не касалось!
Забыла, наверное, что самой через пару лет 65 стукнет))

Молодец, Мирошник. Против монстра устояла. Сделала все по закону и по совести (ещё раз повторю - другой сценарий увольнения Васильевой был невозможен, по причине провокации самой же Васильевой).

А электронные петиции, где больше половины подписантов - жители других городов и регионов, на e-mail (fb) которых пришло гневливое письмо, могут утешать, но к делу они точно отношения не имеют.

И вот не надо петь песен, что школа чудесная-расчудесная! Обычная школа. Многие и без лицейских регалий показывают лучше результаты.

эдуард3
2017-07-03 09:45:59
Нет пророков в своем Отечестве.

Ну почему никто не звонит
Не хочет мнения спросить.
Есть варианты неплохие
Чтоб всем лицо здесь сохранить.

Коса на Камень - так бывает
И Мудрость надо подключать.
Все земляки мы здесь по жизни
Без драк, цивилизованно - пристало все решать.

Однако, также вижу пользу
Наш город вспомнят с Центра - СМИ.
Туристы потекут смотреть гурьбою
Красоты Края и табличку:
"Свобода слова есть - с плакатами стояли здесь ряды"









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