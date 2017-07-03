Сегодня у здания мэрии состоится пикет в поддержку Галины Васильевой

В понедельник, 3 июля у здания администрации Петрозаводска состоится пикет в поддержку уволенной с должности директора лицея № 13 Галины Васильевой.

Акция протеста проводится по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов.

Пикет состоится в 13 часов по адресу пр. Ленина, 2 – рядом с мэрией. Мероприятие согласовано.

"Мы будем проводить акцию в знак протеста против хамского увольнения Галины Васильевой и будем требовать от главы города Ирины Мирошник восстановления ее на работе. Галина Васильева – грамотный руководитель, которая подняла лицей и воспитала целые поколения школьников, ее уважают как честного и принципиального человека. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ, и будем защищать ее до конца. То, как поступили наши чиновники, – это не только человеческая подлость, но и нарушение закона. Галина Васильева должна быть восстановлена на работе", - пояснил Ульянов.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города, особенно выпускников и родителей лицея № 13, принять участие в акции.

Поскольку это пикет, во время его проведения запрещается использовать звуковую аппаратуру.

Поэтому свое отношение к увольнению Галины Васильевой и тем, кто это сделал, свои требования можно выразить языком плаката – приходите на акцию с плакатами, рисунками, транспарантами.