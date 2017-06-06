Сегодня в Карелии будет теплая погода

О погоде в Карелии на 6 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 6 июня будет облачно с прояснениями.

Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный слабый.

Дневная температура составит +13,+15 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Днем воздух прогреется до +10,+15 градусов, местами до +18.