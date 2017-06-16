Сегодня в Карелии ожидается до +23 градусов

О погоде на 16 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура +17 +19 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северный слабый.

Температура +18 +23 градусов, местами +11+16.