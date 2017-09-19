07:05, 19 Сентября 2017
Сегодня в Карелии ожидается дождь и ветер
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Во вторник, 19 сентября, в республике ожидается облачная погода, дождь.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии днем возможны небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый до сильного.
Температура воздуха днем +8, +13.
В Петрозаводске- дождь.
Температура днем +11, +13 градусов.
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