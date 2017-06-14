Сегодня в Карелии ожидается дождливая и ветреная погода

По сообщению карельского Гидрометцентра, в среду, 14 июня, на всей территории республики пройдут небольшие дожди, будет ветрено.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В районах республики, преимущественно на юге и юго-востоке, пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха составит +10, +15 градусов.

В Петрозаводске днем пройдет небольшой дождь.

Столбик термометра остановится на отметке +12, +14 градусов.