Сегодня в Карелии прохладно и дождливо

О погоде на 7 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.

Температура +7 +9.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный, днем на юге юго-западный слабый.

Температура +5 +10.