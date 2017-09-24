08:36, 24 Сентября 2017
Сегодня в Петрозаводске без осадков
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В воскресенье, 24 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность и туман.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики будет переменная облачность. Ветер юго-западный, западный; на юге юго-восточный, восточный.
Температура +11 +16, на севере местами +8 +10.
В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый.
Температура +13, +15 градусов.
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