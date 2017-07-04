Сегодня в Петрозаводске будет дождливо

Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.

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