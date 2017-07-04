07:05, 04 Июля 2017
Сегодня в Петрозаводске будет дождливо
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Во вторник, 4 июля, в Карелии пройдут дожди с грозами, предупреждает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в районах республики ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов Карелии пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.
Ветер слабый, при грозе – порывистый.
Температура воздуха днем +18, +23, на юге местами +13, +18.
В Петрозаводске днем дождь, временами сильный.
Температура днем +15, +17 градусов.
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