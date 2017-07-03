07:05, 03 Июля 2017
Сегодня в Петрозаводске до +22 градусов
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В карельской столице 3 июля сохранится тёплая летняя погода, сообщает Гидрометцентр.
Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура +20 +22.
В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно на юге Карелии, кратковременный дождь. Ветер восточных направлений умеренный.
Температура +19 +24, у водоемов +15 +18.
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