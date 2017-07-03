Сегодня в Петрозаводске до +22 градусов

В карельской столице 3 июля сохранится тёплая летняя погода, сообщает Гидрометцентр.

Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура +20 +22.

В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно на юге Карелии, кратковременный дождь. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура +19 +24, у водоемов +15 +18.