Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Погода
07:05, 03 Июля 2017

Сегодня в Петрозаводске до +22 градусов

По теме

В Петрозаводске 3 июля будет до +22 градусов
02.07.17 17:00
Сегодня в Карелии будет хороший летний день
02.07.17 08:30
В воскресенье до +23 обещают в Карелии
01.07.17 17:12
Все новости
Загрузка...

В карельской столице 3 июля сохранится тёплая летняя погода, сообщает Гидрометцентр.

Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура +20 +22.

В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно на юге Карелии, кратковременный дождь. Ветер восточных направлений  умеренный.

Температура +19 +24, у водоемов +15 +18.

По теме

В Петрозаводске 3 июля будет до +22 градусов
02.07.17 17:00
Сегодня в Карелии будет хороший летний день
02.07.17 08:30
В воскресенье до +23 обещают в Карелии
01.07.17 17:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков
26.06.2017, 14:28
Страшная трагедия на Ладожском озере превратилась в шоу а-ля "Голодные игры"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
26.06.2017, 09:38
Жительница Петрозаводска, которая пропала в начале июня, найдена мертвой

Аналитика

Сегодня 09:44
Тема недели
Галина Васильева: "Я попала в западню" 2
Эксклюзивное интервью с Галиной Васильевой.
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы
Сегодня 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 14:08
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
"Мы видим реальное давление на бизнес" 3
27.06.2017 12:45
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2017 11:11
Личное мнение
Про жертв и палачей 8
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
"Надень сапоги и не бухти" 7
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

Горожане запустили десятки фонариков в Петрозаводске
Новое
Сегодня 10:48
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»