Сегодня в Петрозаводске в ДТП пострадали три человека
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В Петрозаводске 4 октября произошло две аварии, в которых пострадали 3 человека, сообщили в ГИБДД города.
В 5.40 на перекрестке ул. Муезерская - пер. Западный произошло столкновение автобуса Паз и автомобиля "ВАЗ-2110".
Водитель автобуса при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.
В результате ДТП 49-летний водитель "десятки" получил телесные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.
В 11.26 на перекрестке ул. Ровио - ул. Фролова произошло столкновение легковых автомобилей. Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении разворота не предоставила преимущество в движении автомобилю Mercedes и совершила с ним столкновение.
В результате ДТП травмы получили оба водителя автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются.
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