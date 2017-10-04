Сегодня в Петрозаводске в ДТП пострадали три человека

В Петрозаводске 4 октября произошло две аварии, в которых пострадали 3 человека, сообщили в ГИБДД города.

В 5.40 на перекрестке ул. Муезерская - пер. Западный произошло столкновение автобуса Паз и автомобиля "ВАЗ-2110".

Водитель автобуса при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.

В результате ДТП 49-летний водитель "десятки" получил телесные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 11.26 на перекрестке ул. Ровио - ул. Фролова произошло столкновение легковых автомобилей. Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении разворота не предоставила преимущество в движении автомобилю Mercedes и совершила с ним столкновение.

В результате ДТП травмы получили оба водителя автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются.