Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Погода
07:05, 28 Сентября 2017

Сегодня жителей Карелии ждет теплый день

По теме

Жителей Карелии 28 сентября ждет морозная ночь и теплый день
27.09.17 17:00
В Карелию идут заморозки
27.09.17 09:11
Сегодня в Карелии небольшие дожди и до +15
27.09.17 07:05
Все новости
Загрузка...

О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

 

В Петрозаводске 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Местами пройдет слабый дождь.

Утром в отдельных районах возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер западный, северо-западный слабый.

По теме

Жителей Карелии 28 сентября ждет морозная ночь и теплый день
27.09.17 17:00
В Карелию идут заморозки
27.09.17 09:11
Сегодня в Карелии небольшие дожди и до +15
27.09.17 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"

Аналитика

Сегодня 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 1
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 13
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
Новое
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Крым
Оно
Татьянин день
детям
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»