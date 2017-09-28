Сегодня жителей Карелии ждет теплый день

О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Местами пройдет слабый дождь.

Утром в отдельных районах возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер западный, северо-западный слабый.