07:05, 28 Сентября 2017
Сегодня жителей Карелии ждет теплый день
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О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный слабый.
Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет слабый дождь.
Утром в отдельных районах возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.
Ветер западный, северо-западный слабый.
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