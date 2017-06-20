19:40, 20 Июня 2017
Секретарь ЦИК России встретится с руководителями партий в Карелии
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В Карелии с рабочим визитом 22 и 23 июня будут находиться секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина и замруководителя аппарата ЦИК РФ Людмила Демьянченко.
Основная цель визита – оказание методической помощи региональной Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в рамках подготовки к губернаторским выборам, сообщили в республиканской ЦИК.
Представители ЦИК России планируют встретиться с руководителями региональных отделений партий, посетить территориальные избирательные комиссии и принять участие в семинаре.
Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября.
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