Секретарь ЦИК России встретится с руководителями партий в Карелии

В Карелии с рабочим визитом 22 и 23 июня будут находиться секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина и замруководителя аппарата ЦИК РФ Людмила Демьянченко.

Основная цель визита – оказание методической помощи региональной Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в рамках подготовки к губернаторским выборам, сообщили в республиканской ЦИК.

Представители ЦИК России планируют встретиться с руководителями региональных отделений партий, посетить территориальные избирательные комиссии и принять участие в семинаре.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября.