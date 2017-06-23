Сексолог не нашел порнографии в деле главы карельского"Мемориала" Дмитриева

В суде Петрозаводска допросили эксперта по сексологии, который не нашел порнографии в приобщенных к уголовному делу Юрия Дмитриева фото.

Со слов адвоката Виктора Ануфриева, судебное заседание началось с сеанса видеосвязи с бабушкой приемной дочери Юрия Дмитриева. У нее спрашивали разрешения на демонстрацию фотографий девочки из материалов дела во время процесса. Бабушка отказала, пишет "Коммерсантъ".

Основная роль среди свидетелей защиты была отведена ведущему российскому эксперту в области сексологии, доктору медицинских наук, профессору Льву Щеглову, который представил свою рецензию на экспертное заключение Центра социокультурных экспертиз о том, являются фотографии приемной дочери Юрия Дмитриева порнографией или нет. Перед сексологом стояли два вопроса: являются ли фотографии из дела порнографическими и считается ли профессиональным мнение центра, который проводил экспертизу. По мнению господина Щеглова, фотографии, на основании которых обвиняется Юрий Дмитриев, не могут являться порнографическим материалом.

"В статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) нет определения "порнографии", оно содержится в комментариях к статье,— напомнил господин Щеглов. — Это очень субъективный вопрос. Порнография — это изображение или описание полового акта либо каких-то сексуальных действий. Если считать порнографией любую обнаженную натуру, все музеи мира нужно закрыть и всех привлечь к уголовной ответственности, потому что там обнаженная натура выставляется напоказ, да еще за это берутся деньги. К вопросу о том, как изображается. Кроме того, порнография, согласно комментарию к УК,— это вульгарно-натуралистическое, как бы циничное изображение. Но эти критерии спорные: для меня вульгарно, а для вас нет".

Еще один критерий порнографии, по словам Щеглова,— это обезличивание.

"Насколько я понимаю, в этом деле нет ничего подобного. Я видел фотографии с закрашенными квадратиками, но даже с этой ретушью я могу сказать, что эти снимки порнографией быть не могут! — заявил Щеглов.— К тому же надо также иметь в виду и мотивацию действия обвиняемого. Не бывает такого, чтобы человек дожил до 60 лет и стал вдруг педофилом".

Качество экспертизы Лев Щеглов оценил невысоко. По его словам, экспертное заключение подготовили специалисты из других областей: математик, педиатр и историк искусства, и среди них не было ни сексолога, ни детского психолога, ни специалиста по фотографии. «Я вообще впервые сталкиваюсь с подобным. По формальным признакам эта экспертиза вне компетенции, это просто безумие. Они отмечают, что порнография — это всегда действия с кем-то, в крайнем случае с чем-то, но в заключительной части делают вывод, что фотографии являются порнографическими. Это все равно что я скажу, что вы женщина, когда вы вообще-то мужчина»,— прокомментировал профессор Щеглов.

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что суд с доводами эксперта согласился и приобщил его оценку экспертизы к делу. По мнению адвоката, заключение Льва Щеглова может стать основанием для повторной экспертизы фотографий. Следующее заседание по делу Дмитриева назначено на 11 июля.

Напомним, 1 июня в Петрозаводске начался суд над руководителем карельского "Мемориала", историком и общественником Юрием Дмитриевым. Ему предъявлено обвинение по ряду уголовных статей, в том числе, по статье об изготовлении детской порнографии.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.