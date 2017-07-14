10:05, 14 Июля 2017
Сельхозпроизводители могут потерять до 2,6 млрд руб из-за холодного лета
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В 2017 году большинство аграриев столкнутся с убытками из-за неурожая.
Национальный союз агростраховщиков провел оценку финансовых потерь, которые могут понести сельхозпроизводители страны в связи с холодными и дождливыми весной и летом.
Согласно прогнозам экспертов, объем ущерба аграриев может составить до 2,6 миллиардов рублей.
На чьи плечи лягут понесенные из-за непогоды убытки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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