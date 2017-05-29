Семь человек тушили горящий киоск в Петрозаводске

Инцидент произошел вечером 27 мая на Кукковке.

По данным МЧС Карелии, в 21.56 в торговом павильоне на улице Ровио у дома № 3 произошел пожар.

В результате огнем повреждены потолок и стена на общей площади 15 кв.м. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 Петрозаводска (7 человек и две единицы техники). На пожаре никто не пострадал.