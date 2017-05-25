"Семейный капитал" оштрафовали в Карелии на 200 тыс. рублей

ООО "УК Семейный капитал" оштрафовано за нарушение законодательства о промышленной безопасности, рассказали в прокуратуре Карелии.

Как установила прокуратура в ходе проверки, неисполнение ООО "УК Семейный капитал" обязанностей по надлежащему содержанию и эксплуатации аммиачно-холодильной установки на Медвежьегорском молокозаводе в связи отключением предприятия от электроэнергии в период с 2 по 7 марта при температуре до -20 градусов Цельсия создали риск возникновения чрезвычайной ситуации на территории Медвежьегорска.

По результатам проверки прокуратура района в отношении ООО "УК Семейный капитал" возбудила административное производство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

По решению суда компания признана виновной, ей назначен административный штраф в 200 тысяч рублей.