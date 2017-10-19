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Новости. Общество
19:40, 19 Октября 2017

Семенович рассказала, что грудь – ее кормилица

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Аня "с грудкой" поблагодарила всех за внимание.

На днях Анна Семенович опубликовала в личном блоге фотографию себя, 17-летней. Фото студентки физкультурного института так взбудоражило прессу и поклонников звезды, что Аня не выдержала и высказала все, что думает о своем окружении и.. своей груди, рассказывает mt.7days.ru.

"Все-таки грудь моя - кормилица моя и главная конкурентка! - сетует Семенович. - Чего я только в жизни ни делала: медали на льду для страны зарабатывала, в группе популярной пела, телевизионные программы веду, в кино снимаюсь, песни-клипы записываю, по гастролям езжу. А все внимание все равно ей достается! Я даже ревную к ее многолетней славе во всех СМИ! Вот и нынче снова в топе новостей мое "сокровище". Такое впечатление, что пышная грудь в нашей стране только у меня есть. Ну, что уж тут поделаешь. Мы с грудкой передаем вам привет, благодарим за внимание. Я сегодня вечером решила даже встретиться с подружками, открыть бутылочку хорошего вина и выпить за нее, родную и любимую!".

Фанаты Анны по достоинству оценили ее юмор и, судя по комментариям в Инстаграме, поддержали певицу и выпили за успех груди Семенович.

Кстати, о том, настоящие ли достоинства у Анны, спорят не только поклонники, но и другие звезды! Так, недавно на одних съемках Стас Костюшкин решил проверить Семенович на натуральность. "Аня, вся страна сомневается!" - сказал он. На съемочной площадке воцарилась тишина. 

"А что, я не против!" - вдруг произнесла Анна. Стас не растерялся - и пощупал самый большой бюст российской эстрады! "Да, действительно, все настоящее!" - подтвердил он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-10-19 20:21:18
Аня молодец, всегда о деле говорит. Жаль, что в президенты пока ещё не выдвигается.
Гость
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